Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Италии Сару Эррани в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады. Соревнования проходят в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 13-м номером. Эррани занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча между немкой Анной-Леной Фридзам (119-й номер мирового рейтинга) и британкой Хизер Уотсон (68).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 18-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году, на Уимблдоне - выход в четвертьфинал (2016).

Помимо Павлюченковой в состав женской сборной России на Олимпиаду в Токио вошли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.