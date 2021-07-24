Саблист Камиль Ибрагимов пробился в 1/8 финала Олимпиады

Российский саблист Камиль Ибрагимов прошел немца Бенедикта Вагнера в 1/16 финала олимпийского турнира. 27-летний россиянин выиграл со счетом 15:13.

Также в 1/16 финала участвуют еще двое россиян: Вениамин Решетников встретится с Зиадом Эль-Сисси из Египта, а Константин Лоханов проведет поединок с южнокорейским Ким Чен Хваном.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе / софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.