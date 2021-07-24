Галашина объяснила, почему она упустила золото на Олимпиаде

Россиянка Анастасия Галашина ответила на вопрос, почему она упустила золото в последнем выстреле на Олимпиаде в Токио. Спортсменка, лидировавший в финале, в итоге выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Золото выиграла китаянка Цянь Ян.

«У меня смешанные чувства, радость и горечь. Но в целом я довольна. На последнем выстреле я ошиблась. Ничего серьезного. Это будет для меня уроком на будущее. Я слишком занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не в том месте. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое.

Но я рада за серебро. Для меня это большой шаг вперед. Это моя первая Олимпиада - и сразу медаль. Я старалась не думать о соперниках, а просто делала свою работу», - сказала Галашина после соревнований.