Тайфун стал причиной изменения расписания соревнований по академической гребле в Токио

Расписание Олимпийских игр в Токио может быть скорректировано в связи с надвигающимся тайфуном, некоторые мероприятия уже перенесены с 26 июля на другие даты. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции официальный представитель оргкомитета Игр Такая Маса.

Тайфун Ин-фа бушует на юге Японии со вторника. В южной японской префектуре Окинава от тайфуна пострадало пять человек. Скорость ветра в его центральной части, по данным метеорологического управления страны, сейчас составляет около 40 м / с, а скорость порывов достигает 55 м / с.

«Соревнования по академической гребле уже перенесены, о чем мы сообщали СМИ. Что касается расписания на 26 июля, мы уже скорректировали расписание соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Подробности будут объявлены позже», - сказал Маса, отвечая на вопрос о том, что планирует делать оргкомитет, если тропический шторм затронет объекты, принимающие Олимпийские игры.