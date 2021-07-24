Никита Нагорный: Мы рады, что нашу команду считают фаворитом

Российский гимнаст Никита Нагорный оценил выступление сборной в квалификации на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

«Не думаю, что наша команда сегодня выступила хорошо, но мы старались изо всех сил. Нам еще многое предстоит сделать. Нам нужно будет лучше выступить в финале.

Мы рады, что нашу команду считают фаворитом. Надеюсь, мы станем победителями в командном многоборье. Но мы очень уважаем своих соперников. Один из наших гимнастов выступает после травмы. Он выздоровел, но у нас все еще есть проблемы», - сказал Нагорный.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.