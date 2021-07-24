Ольга Фролкина: Мы в восторге от происходящего

Игрок сборной России Ольга Фролкина поделилась впечатлениями от победы над Японией в матче открытия турнира по баскетболу 3х3 (21:18) на Олимпийских играх.

«Большая гордость, что баскетбол 3x3 теперь представлен на Олимпийских играх. Хочу поблагодарить всех, кто поднял его с колен, с улицы. Поэтому сейчас мы просто счастливы. В восторге от олимпийской атмосферы. Такая эйфория - в деревне столько спортсменов, все друг друга поддерживают, общаются, обмениваются значками. Мы очень рады быть здесь», - цитирует слова Фролкина пресс-служба ОКР.

В следующем матче группы Россия встретится со сборной Китая. Встреча состоится сегодня, 24 июля, и начнется в 8:00 мск.