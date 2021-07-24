Медведев победил Бублика и вышел во второй круг Олимпиады в Токио

Посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером российский теннисист Даниил Медведев дошел до 1/16 финала, обыграв представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Поединок длился 1 час 40 минут.

Даниил 6 раз подавал вправо, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий раунд Медведев поспорит с победителем матча Сумитом Нагалом (Индия) - Денисом Истоминым (Узбекистан).