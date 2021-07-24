Российские гимнасты заняли второе место в квалификации Олимпиады в Токио

Завершилась первая смена квалификации Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике.
Российские гимнасты закончили свое выступление на втором месте. Лидером стала команда Китая.
Никита Нагорный идет первым в квалификации в личном многоборье, набрав 87,897 балла. Артур Далалоян - четвертый.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Квалификация
После 1 группы из 3
Командное многоборье
1. Китай – 262,061
2. Россия – 261,945
3. Украина – 247,492
4. Испания – 241,462
Личное многоборье
1. Никита Нагорный (Россия) – 87,897
2. Сяо Жотэн (Китай) – 87,732
3. Сун Вэй (Китай) – 87,298
4. Артур Далалоян (Россия) – 85,957
5. Давид Белявский (Россия) – 85,324...
8. Александр Карцев (Россия) – 82,299.