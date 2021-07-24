Российский саблист Ибрагимов вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российский саблист Камиль Ибрагимов вышел в 1/4 финала Олимпиады в Токио.
В поединке 1/8 финала россиянин оказался сильнее Матьяжа Шабо из Германии – 15:13.
Соперник Ибрагимова по четвертьфиналу – кореец Юн Хван Ким.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Фехтование
Мужчины
Сабля
1/8 финала
Камиль Ибрагимов (Россия) – Матьяш Сабо (Германия) – 15:13
1/16 финала
Камиль Ибрагимов (Россия) – Бенедикт Вагнер (Германия) – 15:13
Зияд Эльсиси (Египет) – Вениамин Решетников (Россия) – 15:13
Ким Джон Хван (Корея) – Константин Лоханов (Россия) – 15:11