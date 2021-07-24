Карацев обыграл Пола и вышел во второй круг теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

В первом круге теннисного турнира на Олимпиаде в Токио российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах оказался сильнее представителя США Томми Пола - 6:3, 6:2.

Карацев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету Пола – ни одного эйса и брейка, а также одна двойная ошибка.

За выход в следующую стадиюг Карацев поборется с Жереми Шарди из Франции.

Ранее во второй круг также пробился Даниил Медведев, обыгравший казахстанца Александра Бублика.