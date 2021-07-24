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24 июля 09:28
автор: Степан Шереметьев

Карацев обыграл Пола и вышел во второй круг теннисного турнира на Олимпиаде в Токио

Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В первом круге теннисного турнира на Олимпиаде в Токио российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах оказался сильнее представителя США Томми Пола - 6:3, 6:2.

Карацев один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету Пола ни одного эйса и брейка, а также одна двойная ошибка.

За выход в следующую стадиюг Карацев поборется с Жереми Шарди из Франции.

Ранее во второй круг также пробился Даниил Медведев, обыгравший казахстанца Александра Бублика.

Олимпийский теннисный турнир

Токио, Япония

24 июля – 1 августа 2021

Отрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:4, 7:6

Аслан Карацев (Россия) – Томми Пол (США) – 6:3, 6:2

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