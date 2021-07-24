Анастасия Павлюченкова: Атмосфера на Олимпиаде стремная из-за отсутствия зрителей

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы в 1/32 финала олимпийского турнира над итальянкой Сарой Эррани (6:0, 6:1) поделилась впечатлениями от выступления без зрителей.

«Мы привыкли к ограничениям из-за пандемии, где-то это уже нормально. Единственное, что немного смущает, - это отсутствие зрителей. Большинство турниров уже разрешено, а здесь ноль, как-то стремно. Все-таки это Олимпийские игры, я хочу атмосферы получше», - цитирует Павлюченкова РИА Новости.

В 1/16 финала Павлюченкова встретится с немкой Анной-Леной Фридзам, которая обыграла британку Хитер Уотсон.