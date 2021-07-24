Олег Матыцин сообщил, что серебряная медаль Галашиной будет приравнена к государственной награде

Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от серебряной медали Анастасии Галашиной в стрельбе из винтовки на Олимпиаде-2020.

«Я очень рад за Анастасию Галашину. Россиянка долгое время лидировала, и в финальном выстреле ей не хватило золота. Но все же для юного спортсмена это большое достижение. Поздравляем Настю и ее тренеров. Уверен в ее дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет номинирована на государственную награду», - цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Результат россиянки - 251,1 балла. Золотую медаль завоевала китаянка Цянь Ян - 251,8 балла. Нина Кристен из Швейцарии завоевала бронзу - 230,6. Таким образом, российские спортсмены 17 лет остаются без золота в стрельбе на Играх.