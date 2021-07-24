Триумфатор «Тур де Франс» не смог закончить гонку на Олимпиаде в Токио

Победитель «Тур де Франс» 2018 года британский велосипедист Герайнт Томас не смог завершить групповую гонку на Олимпийских играх в Токио, Япония.

Британец упал в начале гонки, порвал форму и получил ссадину на плече. Во время гонки Томас несколько раз подъезжал к технической команде за помощью.

Отметим, что в заезде принимают участие три российских спортсмена - Павел Сиваков, Александр Власов и Ильнур Закарин.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.