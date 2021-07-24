Сборная Южной Кореи выиграла золотые медали в стрельбе из лука в миксте

Ан Санг и Ким Джэ Док из Южной Кореи завоевали золотые медали в стрельбе из смешанного лука на Олимпийских играх в Токио, Япония. В финале южнокорейская команда обыграла Габриэлу Шлёссер и Стива Вийлера из Нидерландов со счетом 5:3. Бронзовые медали достались мексиканцам Алехандре Валенсии и Луису Альваресу.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.