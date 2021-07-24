Рублев и Хачанов уступили в первом круге парного разряда на Олимпиаде в Токио

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли пробиться во второй круг Олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в парном разряде, уступив американскому дуэту Раджив Рам / Фрэнсис Тиафо со счетом 7:6 (7:3), 6:7, .

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.