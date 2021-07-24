Сергей Тетюхин: Российские волейболисты выполнили задачу, обыграв Аргентину в первом матче

Мужская сборная России по волейболу выполнила задачу, удачно стартовав на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер мужской сборной Сергей Тетюхин.

Ранее российские волейболисты обыграли аргентинцев в матче открытия Олимпиады со счетом 3:1.

«Стартовая игра всегда такая, - сказал Тетюхин. «В первой игре и на протяжении всего матча было волнение. Задача была выполнена, хотя это был не супер красивый волейбольный матч. Но результат есть».

Олимпийские игры завершатся 8 августа.