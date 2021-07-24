Валуев назвал успешным для россиян первый день Игр в Токио

Российский боксер Николай Валуев подвел итоги первого игрового дня сборной России на Играх в Токио.

«Мы рады, что взяли первую медаль, но нужно отметить, что и другие наши спортсмены тоже неплохо стартовали. Некоторым далеко до медалей, но командный счет продолжается: Медведев молодец, баскетболисты выступили хорошо, пошли дальше в гребле. Дзюдо немного расстроило, но это спорт - с этим ничего не поделаешь. Первый день уже можно назвать успешным для сборной России», - сказал Валуев в интервью корреспонденту «Чемпионата»

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.