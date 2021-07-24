Александр Тихонов: Золота без серебра не появится!

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на завоевание первой медали сборной России на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее 24-летняя российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки.

«Мы рады абсолютно всем медалям. Дай бог, чтобы мы посоревновались в общем зачете. Что касается первой медали, то без серебра не будет золота! У мастеров такая правда. Размочили! Сегодня мы хорошо начали в волейболе, хорошо выступаем в гребле, фехтование на уровне. Все будет!» - сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата»

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.