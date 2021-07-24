Светлана Журова: Серебро в стрельбе - это приятная неожиданность

Российская конькобежка Светлана Журова прокомментировала второе место Анастасии Галашиной на Играх в Токио.

«Я с самого начала сказала: надо надеяться на стрельбу. Так и вышло: это серебро - приятный сюрприз, все ставили на другую спортсменку, плюс квалификация у Галашиной была хуже. В любом случае серебро - событие радостное, мне всегда очень нравилась стрельба.

Поздравляю, теперь только вперед.

Жалко, что в велоспорте не получилось, а в дзюдо результат, конечно, огорчил. Но бывает», - сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата»

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.