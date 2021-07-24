Китай возглавил медальный зачет после первого дня ОИ-2020, Россия на 10-м месте

В японском Токио завершился первый медальный день Олимпиады-2020.

В общекомандном зачете российская команда делит 10-11-е места с Сербией. Представители ОКР завоевали две медали: по одной серебряной и бронзовой.

Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки. Бронзовую награду в весовой категории до 58 кг завоевали тхэквондист Михаил Артамонов.

Первое место в общекомандном зачете занимает команда Китая. В ее активе четыре медали (3-0-1), вторую и третью строчки делят – японцы и итальянцы (1-1-0).

Олимпиада продлится до 8 августа.