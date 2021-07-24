Сборная США впервые с 1972 года не завоевала ни одной медали в первый день Олимпиады

Спортсмены сборной США не завоевали ни одной медали в первый соревновательный день Олимпиады в Токио.

Как сообщает RT, в субботу, 24 июля, американцы участвовали в пяти видах спорта (в стрельбе из пневматической винтовки, тяжелой атлетике, стрельбе из лука и велошоссе), но нигде не смогли войти в тройку призеров соревнований.

Такое с командой США не происходило с Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

Напомним, что сборная России занимает 11-е место после первого дня на Игр-2020, завоевав две медали.