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24 июля 18:32
автор: Александр Поволоцкий

Сборная США впервые с 1972 года не завоевала ни одной медали в первый день Олимпиады

В первый день Игр-2020 разыграли 11 комплектов наград.

Спортсмены сборной США не завоевали ни одной медали в первый соревновательный день Олимпиады в Токио.

Как сообщает RT, в субботу, 24 июля, американцы участвовали в пяти видах спорта (в стрельбе из пневматической винтовки, тяжелой атлетике, стрельбе из лука и велошоссе), но нигде не смогли войти в тройку призеров соревнований.

Такое с командой США не происходило с Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

Напомним, что сборная России занимает 11-е место после первого дня на Игр-2020, завоевав две медали.

источник: «RT на русском»
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