Михаил Артамонов: После первой проигранной схватки не знал, что получится бороться за бронзу

Российский тхэквондист Михаил Артамонов поделился впечатлениями от завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

«После первой проигранной схватки просто сидел и смотрел бои, не знал, что так сложится, что получится возможность бороться за бронзу. Делать начал что-то только тогда, когда появилась возможность разминаться. Почувствовал прилив сил, хорошего настроения, что можно цепляться», — приводит RT слова спортсмена со ссылкой на «Матч ТВ».

Добавим, что Артамонов стал вторым россиянином в истории, сумевшим завоевать медаль ОИ в соревнованиях по тхэквондо среди мужчин.