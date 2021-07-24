Тренер бронзового призера ОИ-2020 Артамонова указал на ошибки подопечного

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов поделился впечатлениями от выступления Михаила Артамонова на Олимпиаде.

Напомним, что спортсмен завоевал бронзовую медаль, победив аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

Иванов считает, что Артамонов совершил несколько ошибок в стартовом поединке с тунисцем Мохамедом Халилом Жендуби (18:25). По мнению наставника, россиянин пропустил слишком много атак оппонента из-за волнения. В целом, Иванов назвал хорошим результатом бронзу подопечного.

Соревнования тхэквондистов продлятся до 27 июля.