Виталина Бацарашкина завоевала золото Олимпиады и установила рекорд

А король-то голый… Что случилось со «Спартаком» в Казани после предсезонных разгромов

В первом же официальном матче сезона все предсезонное великолепие «Спартака» обнулилось: РПЛ-2021/22 красно-белые начали с поражения 0:1 от «Рубина», который еще неделю назад команда Руя Витории в товарищеском турнире громила с перевесом в четыре мяча.