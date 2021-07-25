Виталина Бацарашкина завоевала золото Олимпиады и установила рекорд

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд. Это первая золотая медаль сборной России на Играх-2020. Серебро у Антоанеты Костадиновой из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Чжансинь.
Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) - 240,3 (олимпийский рекорд).
2. Антоанета Костадинова (Болгария) - 239,4.
3. Цзян Чжансинь (Китай) - 218,0.