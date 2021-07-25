Первая ракетка мира Эшли Барти сенсационно проиграла в первом круге Олимпийского турнира

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти сенсационно проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге олимпийского турнира в Токио (Япония) со счетом 4:6, 3:6. Противостояние длилось 1 час 34 минуты.

Барти 4 раза подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету соперницы ни единого эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

Соррибес-Тормо сразится с победительницей боя Фионой Ферро (Франция) - Анастасией Севастовой (Латвия) за выход в третий раунд.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования отложили на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, выступающих в 33 видах спорта.