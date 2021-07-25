Инна Дериглазова пробилась в 1/4 финала по фехтованию

В Тибе (Япония) на стадионе «Макухари Массе» состоялся 1/8 финала соревнований по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх-2020, где представительнице России Инне Дериглазовой удалось обыграть Фанни Крейсс из Венгрии (15:10).

На этом же этапе нашу страну представляла Аделина Загидуллина, проигравшая Келли Райан из Канады - 9:15.

В мужской части соревнований россиянин Сергей Бида оказался сильнее американца Еиссера Рамиреса (15:2).

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта.