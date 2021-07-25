Российские лучницы разгромили США и вышли в полуфинал

В Токио (Япония) на стадионе «Yumenoshima Park» состоялся 1/4 финала этапа стрельбы из лука Олимпийских игр-2020, где женская сборная России уверенно обыграла представительниц США со счетом 6:0.

В полуфинале сборная России встретится с Германией, которая обыграла Мексику (6:2). Старт - 9:15 мск.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта.