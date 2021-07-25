Игорь Лебедев: В этой золотой медали Бацарашкиной нет ни единой заслуги наших чиновников

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.

«Ничего приятного в этой золотой медали не вижу. Мы пошли на открытие Олимпиады с белым флагом, непонятной формой, непонятным гимном. Что здесь хорошего? Это позор. Даже Украина прошла со своим флагом и униформой. Конечно, поздравляем спортсменку. Виталина молодец, умница. Золото - это здорово. Но, в общем, ничего приятного в этой Олимпиаде нет, никакого удовольствия она не приносит.

Теперь наши официальные лица будут поздравлять спортсмена с медалью, но в этой медали нет ни грамма награды ни от одного официального лица. Но заслуга в том, что мы без флага и гимна - есть. Поэтому вместо эйфории от первого золота нужно наказать тех, кто довел наш спорт до такого состояния », - сказал Лебедев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Олимпийские Игры проходят с 23 июля по 8 августа. У сборной России на данном этапе 3 медали разных достоинств.