Депутат Госдумы прокомментировал золотую медаль Бацарашкиной на Олимпиаде

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал первую золотую медаль, завоеванную россиянами на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Виталину, нашу команду, весь Стрелковый Союз России. Теперь у нас есть бронза, серебро и золото. Хороший старт, игры только начинаются, а у нас есть полный комплект. Поздравляем всех стрелков, нашего победителя, тренеров и всех нас с этим замечательным результатом! Это говорит о том, что на самой сложной Олимпиаде в современной истории, плюс при введенных в отношении нашей страны спортивных санкциях, ребята оказались подготовленными и сплоченными. Это только начало», - сказал Свищев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Олимпийские Игры проходят с 23 июля по 8 августа.