Коробейникова вышла в 1/4 финала Олимпиады по фехтованию

Российская рапиристка Лариса Коробейникова вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио.

В 1/8 финала россиянка обыграла француженку Исаору Тибу со счетом 15:12.

В четвертьфинале Коробейникова сразится с канадкой Келли Райан, которая ранее обыграла другую российскую спортсменку Аделину Загидуллину.

До этого еще одна российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Японии.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.