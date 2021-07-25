Светлана Журова: В моем понимании возможно занять третье-пятое место в медальном зачете

Российская конькобежка Светлана Журова поздравила Виталину Бацарашкину с золотой медалью Игр в Токио.

«Поздравляем нашу спортсменку! У нас есть перспективы, понятно, что это не первое командное место, но мы выступим достаточно хорошо. В моем понимании вполне возможно для себя занять третье или пятое место. Японцы сейчас рванули вперед, в их стране проходят Олимпийские игры. Теперь есть виды, с которых японцы берут то, что им нужно. А видов спорта еще много, потихоньку набираемся. Надеюсь, будут еще медали у России и мы сможем занять третье-пятое место », - сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата».