«Соседи подумали, что кто-то с ума сошел», - тренер Бацарашкиной после последнего выстрел

Об эмоциях после победы спортсменки ТАСС рассказал первый тренер олимпийской чемпионки Токийских игр по стрельбе из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина Валентин Кудрин.

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первое золото на Олимпийских играх, выиграв в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Всего у сборной России три медали, ранее Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу в весовой категории до 58 кг.

«Все сжалось в комочки, - сказал Кудрин. - Ну, когда она выстрелила, я уже почувствовал взрыв радости и меня подбросило под потолок. Соседи наверняка подумали, что кто-то сошел с ума».

«Мы смотрели последний выстрел Галашиной в Токио и Каменского на прошлой Олимпиаде, и очень переживали. Конечно, все решает последний выстрел», - добавил собеседник агентства.

Спортсменке 24 года, она серебряный призер Олимпиады 2016 года. У нее также золото, серебро и бронза чемпионата мира по футболу 2018 года и победа на Европейских играх 2019 года.