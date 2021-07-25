Россиянка Минина вышла в финал Олимпиады по тхэквондо

Российская тхэквондистка Татьяна Минина в полуфинале Олимпиады в Токио обыграла команду беженцев Кимиа Ализаде Зенурина.

Россиянка выиграла полуфинал турнира в категории до 57 кг со счетом 10:3.

Россия будет представлена в женском финале турнира по тхэквондо на Олимпийских играх впервые с 2000 года.

Соперница Минины по финалу определится в поединке Анастасии Золотич (США) и Чиа-Линг Ло (Тайвань). Финальный поединок с участием Мининой состоится сегодня, 25 июля, начало в 15.30 мск.