Медведев и Карацев не смогли пройти во второй круг парного теннисного турнира

Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев не смогли пройти квалификацию 1/8 Олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в парном разряде.

В стартовом матче Медведев и Карацев (4) уступили в двух сетах Филиппу Полашеку и Лукасу Кляйну из Словакии со счетом 5:7, 4:6. Встреча длилась 1 час 23 минуты. Россияне 4 раза подавали на вылет, допустили 4 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Полашека и Клейна - 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Отметим, что вторая российская пара Андрей Рублев / Карен Хачанов покинула турнир ранее.