Рапиристка Инна Дериглазова вышла в финал соревнований Олимпиады

Российская рапиристка Инна Дериглазова стала первой финалисткой Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В полуфинальном матче Дериглазова (1) оказалась сильнее представительницы Италии Алисы Вольпи (4) со счетом 15:10.

За звание олимпийской чемпионки Дериглазова поборется с победительницей встречи Ларисой Коробейниковой (Россия) - Ли Кифером (США).

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта. .