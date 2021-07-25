Андрей Рублев проиграл в первом же матче одиночного разряда

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев, посеянный на Олимпийском турнире по теннису в Токио (Япония) под пятым номером, не сумел пробиться во второй круг соревнований. В стартовом матче Рублев уступил представителю Японии Кей Нисикори со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Рублев 3 раза подряд подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. У его соперника 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта. .