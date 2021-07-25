Александр Тихонов: Гомбоева – красавица, настоящий боец. Таких людей надо показывать по ТВ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов восхищен стойкостью лучницы Светланы Гомбоевой.

- Лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар пару дней назад. Но отправилась, вышла на старт и вместе с командой завоевала серебро.

- Красавица! Это настоящий боец. Таких людей надо показывать по телевизору, о них надо говорить. Много раз было так, что казалось, у нас нет никаких шансов, а наши спортсмены выходили и побеждали вопреки всему – с травмами, с температурой.