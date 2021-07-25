Нидерландская велогонщица преждевременно радовалась победе на финише, проиграв около 10 минут

Голландская велосипедистка Аннемик ван Флейтен на старте женской групповой гонки потеряла из виду свою соперницу, австрийскую спортсменку Анну Кизенхофер. Голландка была уверена, что в масс-старте она первая.

Австрийка уехала рано в отрыв, который в какой-то момент доходил до десяти минут.

Когда Аннемик прибыла к финишу, она праздновала победу на Олимпийских играх, но затем ей сообщили, что она пришла после Кизенхофер.

«Я не знала, просто не знала», - сказал спортсмен журналистам после финиша.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.