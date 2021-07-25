Ефимова и Чикунова прорвались в полуфинал плавания 100 метров брассом

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в полуфинальный заплыв на 100 метров брассом.

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 06,21 секунды. Чикунова показала результат - 1: 06.16.

Полуфинал состоится 26 июля.

Юлия Ефимова - трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.