Лариса Коробейникова - бронзовый обладатель соревнований по фехтованию среди рапиристок!

Российская рапиристка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). В борьбе за третье место Коробейникова обыграла итальянку Алису Вольпи (4) со счетом 15:14.

Отметим, что россиянка Инна Дериглазова и американка Ли Кифер поборются за олимпийское золото в соревнованиях по рапирам.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта.