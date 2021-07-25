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25 июля 14:33
автор: Александр Бойченко

Победитель Олимпийских игр Кизенхофер: Я даже не являюсь профессиональной гонщицей

Австрийка сумела финишировать раньше всех в велозабеге на шоссе.

Австрийская велосипедистка Анна Кизенхофер прокомментировала свою победу в велогонке на Олимпийских играх в Токио.

«Потрясающая победа. Сидеть здесь перед вами просто невероятно. В это трудно поверить. Я даже не профессиональный велосипедист. Да, я посвятила значительную часть своей жизни велоспорту, но у меня нет контракта с профессиональной командой.

Думаю, от меня этого никто не ожидал. Я сам не поверила! Тем не менее, я всегда стремлюсь к победе, когда выхожу на старт. Честно говоря, надежды на золото, наверное, не было, но я все же надеялась хоть как-то зацепиться за медаль - выйти в лидеры и там продержаться. Так я и сделала».

Олимпийские Игры закончатся 8 августа.

источник: Токио-2020
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