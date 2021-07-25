Инна Дериглазова уступила в финале американке Ли Кифер и выиграла серебряную медаль

Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). В решающем матче россиянка (1) в упорной борьбе уступила представительнице США Ли Кифер (3) со счетом 13:15.

Еще одна россиянка - Лариса Коробейникова (15), которая оказалась сильнее итальянки Алисы Вольпи (4), стала бронзовым призером Игр среди рапиристок.

31-летняя Дериглазова - олимпийская чемпионка в личном первенстве (2016 г.) и серебряный призер командного турнира (2012 г.).

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые соревнуются в 33 видах спорта. .