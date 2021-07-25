Колесников и Рылов вышли в полуфинал соревнований по плаванию на спине 100 метров

Российские пловцы Климент Колесников и Евгений Рылов пробились в полуфинал Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров на спине.

Колесников преодолел дистанцию за 52,15 секунды. Рылов показал результат 53,22 секунды. Спортсмены вошли в топ-16 лучших.

Полуфинал запланирован на 26 июля.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио будет представлять 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.