Минина завоевала серебро Олимпийских игр в Токио, уступив в финале американке

На Играх-2020 в Токио разыгран комплект наград в тхэквондо в весовой категории до 57 кг среди женщин.
Российская спортсменка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль. В решающем поединке 24-летняя представительница Челябинска уступила американке Анастасии Золотич. Счет 25:17 в пользу спортсменки из США. Бронзовые награды завоевали Чиа-Лин Ло из Китайского Тайбэя и турчанка Хатидже Илгюн.
Эта медаль стала для команды ОКР в Токио седьмой по счету и четвертой серебряной.
Ранее в соревнованиях по тхэквондо бронзу завоевал россиянин Михаил Артамонов.
источник: «Советский спорт»