Российские баскетболистки проиграли команде США на олимпийском турнире

Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла в своей четвертой игре на Олимпиаде-2020.

Наша команда уступила в матче предварительного этапа американкам. Встреча завершилась со счетом 20:16 в пользу США.

Самой результативной в составе команды ОКР стала Юлия Козик. Она набрала восемь очков.

Ранее россиянки разгромили Монголию (21:5). Наша команда занимает второе место, выиграв три матча из четырех. Напомним, что в плей-офф выходят шесть лучших коллективов.

Добавим, что 26 июля россиянки сыграют против Румынии и Франции.