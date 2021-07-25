Призерам ОИ-2020 в Токио разрешили снимать маску на церемонии награждения

Международный олимпийский комитет разрешил призерам Игр-2020 в Токио снимать маску на тридцать секунд для фото на церемонии награждения.

Как сообщает официальный сайт МОК, по завершения гимна спортсменам подадут знак, который будет означать, что можно временно избавиться от средства индивидуальной защиты. При этом призеры Олимпиады должны соблюдать социальную дистанцию. Совместное фотографирование на пьедестале будет проходить в масках.

Напомним, что большинство жителей Японии выступают против проведения Олимпиады на фоне пандемии коронавируса. Перед открытием ОИ-2020 в Токио шли акции протеста.