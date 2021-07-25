Россия на пятом месте в медальном зачете после второго дня ОИ-2020, Китай сохранил лидерство

В Токио завершился второй соревновательный день Олимпиады.

Команда ОКР завоевала 25 июля пять медалей разного достоинства. Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пистолета. Трижды российские атлеты уступили в финалах (женская команда по стрельбе из лука, Инна Дериглазова в женской рапире, тхэквондистка Татьяна Минина). Бронзу завоевала еще одна фехтовальщица Лариса Коробейникова.

Таким образом, сборная России в общекомандном медальном зачете поднялась на пятую строчку с семью наградами. Лидирует в неофициальной таблице Китай (шесть золотых медалей, одна серебряная и четыре бронзовые).

Олимпиада продлится до 8 августа.