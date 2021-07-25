Рашитов принес Узбекистану первую олимпийскую медаль Игр-2020 в Токио

Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов завоевал первую золотую медаль для своей страны на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает «МК-Спорт», в финале соревнований в весовой категории до 68 кг он одержал победу над представителем Великобритании Брэдли Синденом. Рашитов выиграл поединок со счетом 34:29. Бронзовые медали завоевали китаец Чжао Шуай и турок Хакан Речбер.

Добавим, что с 1994 года Узбекистан завоевал на летних Олимпиадах 31 награды (7-6-18).

Игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.