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25 июля 18:26
автор: Александр Поволоцкий

Рашитов принес Узбекистану первую олимпийскую медаль Игр-2020 в Токио

За всю история азиатская страна завоевала восемь наград высшей пробы.

Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов завоевал первую золотую медаль для своей страны на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает «МК-Спорт», в финале соревнований в весовой категории до 68 кг он одержал победу над представителем Великобритании Брэдли Синденом. Рашитов выиграл поединок со счетом 34:29. Бронзовые медали завоевали китаец Чжао Шуай и турок Хакан Речбер.

Добавим, что с 1994 года Узбекистан завоевал на летних Олимпиадах 31 награды (7-6-18).

Игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

источник: МК-Спорт
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