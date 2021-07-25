Папа Римский: Олимпиада в Токио посылает сигнал надежды в период коронавируса

Папа Римский Франциск высказался относительно проведения олимпиады в Токио во время пандемии COVID-19.
Как сообщает «МК-Спорт», понтифик считает, что Игры-2020 «посылают сигнал надежды, универсального братства в свете здорового спорта» в период коронавируса. Папа Римский отправил наилучшие пожеланиями спортсменам и организаторам Олимпиады.
Напомним, что в Японии действует режим ЧС из-за коронавируса.
Большинство жителей страны выступают против проведения Игр на фоне пандемии коронавируса. Перед открытием Олимпиады в Токио прошли акции протеста.
источник: МК-Спорт