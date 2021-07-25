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25 июля 22:23
автор: Александр Поволоцкий

Татьяна Минина: Мечтала о золоте, но рада, что получилось реализовать свою цель - завоевать медаль

В активе команды ОКР семь наград на ОИ-2020 в Токио.

Российская тхэквондистка Татьяна Минина прокомментировала свой результат на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что спортсменка из Челябинска завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг, уступив в финале американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.

«Мечтала о золоте, но, получив серебро, рада, что получилось реализовать свою цель, мечту, у меня есть медаль Игр, это классно. Я самая маленькая тут? Согласна с тренером, я выступаю в основном в 53 кг, приходится быть самой шустрой здесь», — приводит RT слова спортсменки со ссылкой на «Матч ТВ».

Ранее бронзовую медаль завоевал другой российский тхэквондист Михаил Артамонов.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.

источник: «RT на русском»
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